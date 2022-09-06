Son dakika haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Gelen son dakika haberlerine göre BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADAErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ? BEYLİKDÜZÜ'nde, bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tekme tokat kavga etti.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) ? BEYLİKDÜZÜ'nde, bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tekme tokat kavga etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde bir taksi şoförü yola çıkacağı sırada, yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kornaya basarak tepki gösteren motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü tartıştı. Taksi şoförü küfrederek motosikletlinin yanına gitti. İki sürücü tekme ve tokat kavga etti. Bağrışmalar üzerine, trafikteki diğer sürücüler tarafları ayırdı. Taksi şoförü aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Sürücülerin kavgası çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.