BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLARLA GELİP VURDULAR: 1'İ AĞIR 2 YARALI - Haberler

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BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇLARLA GELİP VURDULAR: 1'İ AĞIR 2 YARALI

BEYLİKDÜZÜ'NDE evlerinin önüne gelen 2 lüks araca binerek konuşmaya gittikleri kişilerle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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BEYLİKDÜZÜ'NDE evlerinin önüne gelen 2 lüks araca binerek konuşmaya gittikleri kişilerle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz, cadde üzerindeki evlerinin önüne gelen 2 ayrı lüks araca binerek evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş araziye gitti. Konuşmak için aşağı inen Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz, bir süre sonra araçtaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtakilerden biri Sarıyıldız ve Yılmaz'a tabancayla ateş açtı. Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Yaralılardan Rıfat Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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