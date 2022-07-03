BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

BEYKOZ'daki orman yangını söndürüldü.

BEYKOZ'daki orman yangını söndürüldü.

Beykoz, Çavuşbaşı'nda saat 11.50 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan helikopterle de müdahale edildi. Ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangın çıkan alan

-yakında evleri olanlar

-Helikopterden görüntü

-detaylar


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