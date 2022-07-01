Son dakika gündem: Bergama ve Dikili'de yangın Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı. İzmir'in Bergama ilçesinde otluk alanda, Dikili ilçesinde ise ağaçlandırma sahasında yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İzmir'in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında ve Dikili ilçesinde ise otluk alanda dumanlar yükseldi. İhbar üzerine Dikili İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına ise ilk etapta 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit'ten kalkan 2 uçak daha Bergama'ya yönlendirildi. Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. (Ali Gözeten - Murat Solmaz - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Bergama Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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