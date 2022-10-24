Son dakika gündem: Belletmenin 'cinsel istismar' ve 'işkence' davalarına birleştirme kararı

Son dakika haber: ERZURUM'da, Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği 119,5 yıl hapis cezası karar istinaf mahkemesi tarafından bozulan belletmen Hakan Aslankafa (22), bu kez de çocuklara işkence ve eziyet suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında...

ERZURUM'da, Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği 119,5 yıl hapis cezası karar istinaf mahkemesi tarafından bozulan belletmen Hakan Aslankafa (22), bu kez de çocuklara işkence ve eziyet suçundan 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme dosyayı, bozulan cinsel istismar davasının dosyasıyla birleştirilmesine karar vererek 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sonraki süreçte 6 aile daha çocuklarının cinsel istimara uğradığı, 4 aile ise işkence gördüğü gerekçesiyle Hakan Aslankafa'dan şikayetçi oldu.

Duruşması sonrası Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan UCİM Erzurum Hukuk Koordinatörü avukat Begüm Şekertekin, "Biz bugün UCİM Erzurum Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Mücadele Derneği olarak çocuklarımıza karşı uzanan o çirkin elin ve ona karşı çocuklarımıza karşı eziyet suçunu işleyen o çirkin elin yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için çocuklarımızın yanındayız. Dosyamızı takip ettik. Avukatlarımız aracılığı ile dosyamız çocuklarımız tekrar dinlenmemesi gerekçesi ile 18 Ocak'ta görülecek 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek olan cinsel istismar dosyası ile birleştirildi. Bizler mevcut dosyada yine çocuklarımızın yanında olarak gerekli tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. UCİM olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.