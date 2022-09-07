Son dakika gündem: Batman'da kiracı, silahla ev sahibini öldürdü Güncel Haberler Son dakika haber: Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Batman Güncel Haberler Son Dakika

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