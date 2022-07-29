Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı.
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Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı.
Sincan ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda yer alan polis merkezi amirliğinin açılışında dua okundu ve kurban kesildi.
Açılışa, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve emniyet yetkilileri katıldı.
Protokol, açılışın ardından binayı gezerek incelemelerde bulundu.
AA / Aykut Karadağ - Güncel