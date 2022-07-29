Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı Gelen son dakika haberlerine göre Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı. Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı. Sincan ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda yer alan polis merkezi amirliğinin açılışında dua okundu ve kurban kesildi. Açılışa, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve emniyet yetkilileri katıldı. Protokol, açılışın ardından binayı gezerek incelemelerde bulundu. Güncel AA / Aykut Karadağ Selçuklu Sincan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.