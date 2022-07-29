Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı

Son dakika gündem: Başkentte Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi hizmete açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı.

 - Güncelleme:

Selçuklu Şehit Hayrittin Kardiyen Polis Merkezi Amirliği hizmete alındı.

Sincan ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda yer alan polis merkezi amirliğinin açılışında dua okundu ve kurban kesildi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve emniyet yetkilileri katıldı.

Protokol, açılışın ardından binayı gezerek incelemelerde bulundu.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Selçuklu Sincan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title