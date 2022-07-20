Başakşehir'deki trafik kazasında bir kişi öldü Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Tezer Esen (53) yönetimindeki 34 ER 4961 plakalı kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir idaresindeki 34 FCR 602 hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Tezer Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Esen'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Güncel Haberler

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