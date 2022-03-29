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Başakşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan 16 SON 06 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 TFS 48 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Başakşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Başakşehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Güncel

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