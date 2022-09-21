Son dakika gündem: Balıkesir'de biçerdöverden düşen kişi öldü
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Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde biçerdöverden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde biçerdöverden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünal İhtiyar (46) 4 gün önce henüz bilinmeyen nedenle park halindeki biçerdöverden düştü. Ağır yaralanan İhtiyar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde 4 gün boyunca tedavi gören İhtiyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ünal İhtiyar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel