Son dakika gündem: Balıkesir'de biçerdöverden düşen kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde biçerdöverden düşen kişi yaşamını yitirdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde biçerdöverden düşen kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünal İhtiyar (46) 4 gün önce henüz bilinmeyen nedenle park halindeki biçerdöverden düştü. Ağır yaralanan İhtiyar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gün boyunca tedavi gören İhtiyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünal İhtiyar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Miraç Kaya Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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