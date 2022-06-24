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Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

AA - Osman Akça - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.

Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

AA / Osman Akça - Güncel

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