Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Osman Akça - Güncel Güncel Haberler

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