Son dakika gündem: Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir.
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Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir.
Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir"
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel