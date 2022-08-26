Son dakika gündem: Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bakan Kurum: "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" Güncel Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. - Haberler

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