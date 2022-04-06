Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da şantiye işçileri ile sahur yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde görev yapan şantiye işçileri ile sahur programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece sahurun bereketini, Ankara-Kahramankazan Yolu şantiyesinde gece-gündüz emek veren işçi ve mühendis kardeşlerimizle paylaştık" ifadelerine yer verdi.