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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı

Son dakika haberler... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da şantiye işçileri ile sahur yaptı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da şantiye işçileri ile sahur yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde görev yapan şantiye işçileri ile sahur programında bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece sahurun bereketini, Ankara-Kahramankazan Yolu şantiyesinde gece-gündüz emek veren işçi ve mühendis kardeşlerimizle paylaştık" ifadelerine yer verdi.


Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan, Ankara, Güncel, Haberler

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