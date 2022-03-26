Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, görüşmelere ilişkin, "Doha'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Etiyopya, Cezayir ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.