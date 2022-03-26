Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu, Doha'da mevkidaşlarıyla görüştü
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Forumu" kapsamında birçok mevkidaşıyla görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, görüşmelere ilişkin, "Doha'da Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Etiyopya, Cezayir ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel