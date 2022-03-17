Son dakika gündem: Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının bir an önce tahliyesine yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü belirtildi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel