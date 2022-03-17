Son dakika gündem: Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Haberler

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Son dakika gündem: Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Son dakika gündem: Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının bir an önce tahliyesine yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü belirtildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Ankara, Milli, Güncel, Haberler

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