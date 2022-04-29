Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika gündem: Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da çatı katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

15 Temmuz Mahallesi 1419 Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

15 Temmuz, Bağcılar, Yangın, Güncel, Haberler

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