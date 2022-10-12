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Son dakika gündem: Babacan: Beştepe'ye Sesleniyorum: Polisler Neden Canlarına Kıyıyor

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Son dakika gündem: Babacan: Beştepe'ye Sesleniyorum: Polisler Neden Canlarına Kıyıyor

Son dakika haber: Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Son bir haftada 6 polis arkadaşımızın daha intihar ettiğini üzülerek okudum. Defalarca bu konuyu dillendirdim. Bir kere daha Beştepe'ye sesleniyorum: Polisler neden canlarına kıyıyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son bir haftada 6 polis arkadaşımızın daha intihar ettiğini üzülerek okudum. Defalarca bu konuyu dillendirdim. Bir kere daha Beştepe'ye sesleniyorum: Polisler neden canlarına kıyıyor" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda polis intiharlarına dikkat çekti. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Son bir haftada 6 polis arkadaşımızın daha intihar ettiğini üzülerek okudum. Defalarca bu konuyu dillendirdim. Bir kere daha Beştepe'ye sesleniyorum: Polisler neden canlarına kıyıyor?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Güncel Haberler Son Dakika

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