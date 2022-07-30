Son dakika gündem: Babacan: 'Ankara'da Alevi Kurumlarına Eş Zamanlı Yapılan Saldırıları Kınıyorum. Tüm Alevilere Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da bugün Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıları kınadı. Babacan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ankara'da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."