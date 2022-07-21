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Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül

AA - Resul Rehimov - Güncel
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Anadolu Ajansı (AA), Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla, ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA), Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla, ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan Ulusal Basın Günü Ödül Töreni, Bakü'de E Medya Grup'un organizasyonuyla düzenlendi.

Ülkenin siyaset, sanat ve basın dünyasından isimlerin katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu, Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerler saygı duruşu ile anıldı.

Törende, başarılı haberler yapan kurumlara ve gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, muhabirlerinin Karabağ Savaşı'nda ve işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihya sürecinde yaptığı haberler nedeniyle "Ekinci" ödülüne kayık görüldü. Ödülü, AA'nın Bakü muhabiri Ruslan Rehimov teslim aldı.

Törende, TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç da ödüle layık görüldü.

AA / Resul Rehimov - Güncel

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