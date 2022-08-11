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Son dakika gündem: Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika gündem: Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kadınlar Denizi, Cumhuriyet, Ege ile Türkmen mahallelerinde hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı ve kasten yaralama suçlarını işledikleri suçlamasıyla C.Ç, F.E. ve L.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ö. serbest bırakılırken, C.Ç. ve F.E. tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kuşadası Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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