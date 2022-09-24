Son dakika gündem: Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika habere göre Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve ekiplerce yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve ekiplerce yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", suçlarından aranan A.E. (31) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranması bulunan H.B'yi (40) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel