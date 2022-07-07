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Son dakika gündem: Aydın'da 12 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Son dakika gündem: Aydın'da 12 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 15 yılda kayıp ihbarı yapılan şahıslara yönelik dosyaları yeniden incelemeye başladı.

Ekipler, 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) ailesi, arkadaşları ve yakınlarının ifadesine başvurdu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler doğrultusunda Sürmeli'nin öldürülüp bir evin garajına gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler, bölgede kazı yaptı.

Kazılan alanda bulunan insan kemikleri, Sürmeli'ye ait olup olmadığının tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle farklı illerde 6 kişiyi gözaltına aldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Asayiş Büro Nazilli Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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