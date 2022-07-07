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Son dakika gündem: Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Son dakika haberler... Mersin Adliyesi Adliye önünde toplanan avukatlar Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir'in konuşması MERSİN - Mersin'de avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Mersin Adliyesi

Adliye önünde toplanan avukatlar

Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir'in konuşması MERSİN - Mersin'de avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Mersin Adliyesi önünde toplanan avukatlar dövizler taşıyarak meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır." ifadesini kullandı.

Özdemir, Servet Bakırtaş'ın ismini şehit olarak yaşatacaklarını dile getirdi.

Baro yönetim kurulunun oy birliğiyle vardığı karar gereğince, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve adli yardım görevlendirmelerini bir günlüğüne durdurduklarını aktaran Özdemir, olağandışı durumlar dışında 2 gün duruşmalara girmemek için "boykot kararı" aldıklarını sözlerine ekledi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Gazi Özdemir İstanbul Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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