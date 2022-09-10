Son dakika haber! Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Avcılar'da, dün 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi. Avcılar'da, dün 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor. Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak Tragger Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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