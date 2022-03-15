Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ü'nün adresine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 60 gram Hint keneviri tohumu, 30 gram esrar, üç saksı içinde Hint keneviri bitkisi, bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.