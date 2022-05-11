Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Son dakika gündem: Artvin'de haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaya köyündeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi D.T. (21), C.S. (20) ve H.T'yi (20) suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, Kemalpaşa ilçesinde 6 farklı zamanda kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Kemalpaşa, Hisarcık, Enerji, Artvin, Güncel, Haberler

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