Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce durdurulan otomobilde uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Hisarcık Antalya Kemer Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title