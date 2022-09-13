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Son dakika gündem: Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

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Son dakika gündem: Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı, silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.O. ilgili hakimlikçe tutuklandı, O.A, E.Ç, E.D. ve O.Ö. adli kontrol şartı ile olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan F.A, H.S. ve Ş.C.G'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Ayrıca polis, ifadelerde adı geçen ve haklarında gözaltı kararı alınan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün yaşanan olayda, Belek - Serik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Alparslan Türkeş Canbolat (25) ölmüş, F.A, H.S. ve Ş.C.G. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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