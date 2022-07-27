Son dakika gündem: Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Şaban Karasu'nun (66) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, Burmahancı Mahallesi Uzunan mevkisindeki dereye devrildi. Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Karasu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bölgeye gelen yakınları, gözyaşı döktü. Güncel AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.