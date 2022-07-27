Son dakika gündem: Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika gündem: Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem: Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şaban Karasu'nun (66) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, Burmahancı Mahallesi Uzunan mevkisindeki dereye devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Karasu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bölgeye gelen yakınları, gözyaşı döktü.

AA / Servet Tümer - Güncel

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