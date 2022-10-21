Son dakika gündem: Antalya'da bir kişi kaldığı otelde ölü bulundu
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Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da bir kişi, otel odasında ölü bulundu.
Antalya'da bir kişi, otel odasında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Nizamettin Titiz'in (62), uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar odaya gitti.
Titiz'in hareketsiz yattığını fark eden otel çalışanları, yetkililerden yardım istedi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Titiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel