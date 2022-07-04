Siteler'de parke imalathanesinde yangın (3)
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı parke imalathanesinde yangın çıktı.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı parke imalathanesinde yangın çıktı.
Altınpark Mahallesi Akbal Caddesi'ndeki parke imalathanesinden dumanlar yükselmesi üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, merkez, Kayaş ve Kurtuluş istasyonlarından da bölgeye takviye olarak tankerler sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında, iş yerinde patlamalar da oldu.
Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alınırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel