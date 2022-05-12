Son dakika gündem: Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Terör örgütü Deaş'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatları katıldı, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra DEAŞ yöneticilerinden Mustafa Dokumacı'nın eşi Ulkar M'nin tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Tanık Ulkar M, eşiyle 2014'te Hatay sınırından kaçak yollarla Suriye'ye geçtiklerini, DEAŞ'ın eşini sınırdaki örgütün sözde nöbet noktalarında görevlendirdiğini anlattı.

Eşinin nöbet tutmaya gittiği sırada 2015'te hava saldırısı sonucu yaralandığını, iki ayağının da kırıldığını belirten Ulkar M, "Türkiye'ye dönmek istedim ama eşim yaralı olduğu için onu bırakamadım. Eve Türkiye'den ziyarete geliyorlardı. Evde kadın erkek ayrı oturuyorduk. Eve gelen adamlar hanımlarıyla beraber geldiği için kimin eşi olduğunu biliyordum." diye konuştu.

Ulkar M, 10 Ekim 2015'teki terör saldırısını bir hafta sonra haberlerden öğrendiğini savunarak, "Daha sonra hepimizin bu olaydan arandığımızı öğrendik. Eşim dahi olayı böyle öğrendi. Olayı gerçekleştiren şahısla hiç görüşmedim, tanımıyorum." dedi.

Ulkar M, terör örgütü YPG/PYD'nin yaşadıkları bölgeleri ele geçirmesinden sonra eşinin İdlib'e gittiğini, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde olan İdlib'de, DEAŞ mensubu olduğu anlaşılanların tutuklandığı için eşinin orada kimlik değiştirerek yaşadığını anlattı.

Eşinin 13 Ağustos 2020'de dron saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden Ulkar M, daha sonra terör örgütü YPG/PYD mensuplarınca gözaltına alınıp kampa götürüldüğünü, oradan serbest bırakıldıktan sonra Türk güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Müşteki avukatlarının beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanık Erman Ekici'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 19 Temmuz'a ertelendi.

Davanın geçmişi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, 10 Ekim 2015'teki terör saldırısına ilişkin yargılamada 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuş, Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan da dava açılmıştı.

Davanın firari sanıkları şunlar:

"İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur."