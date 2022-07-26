Terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı. Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak. AA / Sefa Şahin - Güncel Güncel Haberler

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