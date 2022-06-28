Son dakika gündem: Ankara'da öldürülen iki kardeşin cenazeleri Söke'de toprağa verildi Son dakika haber: Ankara'da cinayete kurban gittikleri belirlenen ve gömüldükleri bilgisi üzerine kemiklerine ulaşılan iki kardeş, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Ankara'da cinayete kurban gittikleri belirlenen ve gömüldükleri bilgisi üzerine kemiklerine ulaşılan iki kardeş, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Öldürüldükten sonra gömüldüklerine ilişkin bilgi üzerine geçen yıl 10 Ekim'de kemiklerine ulaşılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Karaoğlu'nun cenazelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı. Cenazelerin aileye verilmesi üzerine, iki kardeş için memleketleri Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreni düzenlendi. Hacı Ahmet Özbaş Camisi'nde kılınan namazın ardından, kardeşlerin cenazeleri Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olay Hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından geçen yılın mart ayında özel ekip oluşturulmuştu. İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T, F.G. ve İ.T. takibe alınmış, zanlılar, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Şüphelilerin iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleri üzerine kazı başlatılmıştı. Kazılarda insan kemiği parçaları bulunmuştu. AA / Musa Ölmez - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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