Son dakika gündem: Ankara'da komşusunun bıçakladığı şahıs hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan Özkan Gökçebay, hayatını kaybetti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan Özkan Gökçebay, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Mustafa Erciyes Caddesi'nde Özkan Gökçebay ile komşusu Umut Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Y, Gökçebay'ı bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökçebay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra suç aleti ile yakaladı. Yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal Erciyes Ankara Umut Güncel Haberler Son Dakika

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