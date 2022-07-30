Son dakika gündem: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberler: BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.
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BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.'nın Eskişehir'e giderken yakalandığını belirterek, "Çankaya'da bir, Mamak'ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel