Son dakika gündem: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2)

Son dakika gündem: Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2)

Son dakika haberler: BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.

 - Güncelleme:

BAKAN SOYLU: ZANLI, ESKİŞEHİR'E GİDERKEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cemevlerine saldıran A.O.K.'nın Eskişehir'e giderken yakalandığını belirterek, "Çankaya'da bir, Mamak'ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Süleyman Soylu Eskişehir Twitter Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title