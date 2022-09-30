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Son dakika gündem: Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

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Son dakika gündem: Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anayasa Mahkemesinin, 5 siyasi partinin 2020 yılına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin, 5 siyasi partinin 2020 yılına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Devrim Hareketi Partisi, Cesur Düşünce Partisi, Ayyıldız Partisi, Anadolu Birliği Partisi ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2020'ye ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkemece, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmamasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu belirtilen kararlarda, söz konusu partiler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kararlarda, söz konusu partilerin kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediği, bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edilerek, bu partilerin 2020 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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