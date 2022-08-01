Son dakika gündem: Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)
Son dakika gelişmesine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİMersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel