Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, durdurulan otomobilde 58,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler araçtaki G.E. (32) ve A.M'yi (34) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Hülya Turan Hisarcık Merzifon Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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