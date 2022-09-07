Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, durdurulan otomobilde 58,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araçtaki G.E. (32) ve A.M'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Hisarcık Merzifon Amasya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title