Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor Güncel Haberler Son dakika haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının bekleyişi, cenazelerin bulunduğu Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Bartın Devlet Hastanesi önünde sürüyor. Kimlik tespiti yapılan madencilerin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim ediliyor. Cenaze nakil araçlarına konulan işçilerin naaşları, cenaze namazının kılınacağı camilere götürülüyor. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay ekipleri de hastane önünde bekleyen ailelere psikososyal destek veriyor. Kaynak: AA / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın Amasra Güncel Haberler Son Dakika

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