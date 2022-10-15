Son dakika gündem: Amasra'da maden ocağında patlama: 28 ölü, 11 yaralı (25)

Son dakika haber: TTK'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMATürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir.

TTK'DAN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin ' Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan açıklamanın devamında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu bildirilerek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,