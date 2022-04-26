Son dakika gündem: Alanya'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir binada asansör montajı yapmak isteyen işçi Can Ekmekçi (44), dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İşçinin arkadaşları, sağlık ve itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekmekçi'yi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekmekçi, buradaki müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.