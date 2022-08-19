Son dakika gündem: AL-MANAQIL (AA) - Sudan'ın Al Jazirah eyaletinin al-Manaqil semtinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor.

Sudan'ın Al Jazirah eyaletinin al-Manaqil semtinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçenin güneybatısındaki köylerde yüzlerce evin tamamen veya kısmen yıkılması nedeniyle çok sayıda Sudanlı aile evsiz kalırken, bir çok aile de yeni sel dalgası tehlikesini göz önünde bulundurarak evlerini terk etti.

Sudanlı yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada Haziran ayından bu yana şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 75 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sudan'ın yağışlı mevsimi genellikle Ekim ayına kadar sürüyor ve seller Ağustos ve Eylül ayları arasında zirve yapıyor.