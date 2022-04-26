Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Aksaray'da marketten televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Aksaray'da bir marketten televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir marketten televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Küçük Bölcek ve Taşpazar mahallelerindeki marketlerden televizyon hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Paşacık Mahallesi'nde, R.G. (25) saklandığı çatı katında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, maskeli bir kişinin, elindeki televizyonla marketin giriş kapısından çıkarak kaçması yer alıyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title