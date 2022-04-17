Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

AA / Güncel

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