Son dakika gündem: Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (2)

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Son dakika haberleri: TUTUKLANDISakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güler'e yardım ettiği iddia edilen M.T.T ise serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel