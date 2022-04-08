Son dakika gündem: Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum (2)

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren Çetin Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güler'e yardım ettiği iddia edilen M.T.T ise serbest bırakıldı.