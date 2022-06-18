Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırka beldesinde yaşayan Ö.K'nin İzmir'den uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ö.K'yi Afyonkarahisar - Uşak kara yolundaki Ayvalı köyü Kavşağı'nda otobüsten indiği sırada yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında 100 gram skunk ile 214 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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