Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da dedektör köpeğin yedek lastiğinde 13 kilogram metamfetamin bulduğu arazi aracındaki 4 zanlı gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da dedektör köpeğin yedek lastiğinde 13 kilogram metamfetamin bulduğu arazi aracındaki 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu. Dedektör köpek, aracın altındaki yedek lastiğe tepki verdi. Yedek lastiği kesen ekipler, 13 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki İran uyruklu B.S. ile H.M, Z.A. ve İ.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Karahisar Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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