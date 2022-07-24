Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Şehit jandarma uzman çavuşun oğluna "Özel" sünnet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Şehit jandarma uzman çavuşun oğluna "Özel" sünnet

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ramazan Emet'in oğlunun sünneti için Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Şırnak'ta göreve gitmek üzere evinin önünde beklerken bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ramazan Emet'in oğlunun sünneti için Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

9 yaşındaki Yusuf Efe'yi Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı.

Kentteki çok sayıda güvenlik güçleri, düğüne katılmak için sabah saatlerinde şehidin Şevki Paşa Mahallesi'nde bulunan baba evine gitti.

Sünnet kıyafetlerini giyen Yusuf Efe Emet, kendisi için süslenen araca bindi.

Jandarma ve polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoydakiler, şehidin kabrini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından konvoy kent merkezinde bir süre tur attı.

Yusuf Efe Emet, bu özel gününde babasının meslektaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan da hiçbir şehit ailesinin yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title