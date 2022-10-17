Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Bakan Bilgin: "(Maden Kazası) Olay bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır" Güncel Haberler Son dakika haberler: 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, partisinin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması AFYONKARAHİSAR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, partisinin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısında konuştu. (1) Kaynak: AA / Güncel Vedat Bilgin Güncel Haberler Son Dakika

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